الموصليون يطالبون بالتراجع عن قرار إعادة عائلات داعش الى نينوى

2021/05/29 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قابلت الأوساط الشعبية والسياسية في محافظة نينوى بالرفض إعادة العشرات من عائلات تنظيم داعش الى المحافظة.

وأكد الأهالي ان دخول القرار حيز التنفيذ وإعادة تسعين عائلة من مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية وايوائهم في مخيم الجدعة جنوبي الموصل، أكدوا ان الاجراء سيزيد من التوجس والمخاوف الأمنية فضلا عن آثاره الاجتماعية وغيرها من تأثيرات، داعين الى تلبية مطالب نواب المحافظة وحكومتها المحلية والشخصيات السياسية وسكان المنطقة، والتريث في إعادة باقي العائلات او الغاء القرار بشكل نهائي.

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