2021/05/29 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني افاد مسؤول صحي محلي، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص جراء تفجير استهدف حافلة تقل أساتذة من جامعة البيروني في ولاية بروان بشرق أفغانستان.وقال قاسم سنغين، كبير الأطباء في مستشفى بروان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 قتلى و13 جريحا بتفجير حافلة جامعية في افغانستان المركز الخبري الوطني.

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