رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية: المشاركة في الانتخابات ستجنب العراق المخاطر والويلات

2021/05/29 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم منظمات المجتمع المدني إلى حث الجمهور على المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات.

وقال الحكيم في كلمته في خلال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني إنَّ مقاطعة الانتخابات ليس تنازلا عن حق أساسي للمواطن فحسب بل هو تراجع عن واجب وطني سيسهم في تجنيب العراق المخاطر والويلات.

وأضاف الحكيم ان زمن الفوضى والاحتكار والتقاطع والعنف يجب أن ينتهي، لافتا الى ان التجارب المريرة والمناهج المتشددة لم تجلب للعراق سوى الخراب والمزيد من الدماء والتعطيل.

وحذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية من استمرار منهج اللادولة والتشدد، داعيا السلطات المسؤولة الى بناء الدولة وفق المعايير الصحيحة السليمة والبناءة.

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