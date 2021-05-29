2021/05/29 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يقرر استضافة وزير النفط المركز الخبري الوطني.

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