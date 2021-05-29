هل يلعب حفتر الورقة السياسية بعد تبدل الادوار العسكرية في ليبيا؟

2021/05/29 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من مقطع فيديو نشرته شعبة معلومات الحرب للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي أعلن فيه في 28 نيسان/أبريل 2020 إن لديه “تفويضًا شعبيًا” لحكم البلاد © الإعلام الحربي “للجيش الوطني الليبي”/اف ب – طرابلس (أ ف ب) – بعد تخلي عشائر نافذة وبعض داعميه الأجانب عنه، ظل المشير خليفة حفتر […]

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