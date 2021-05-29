فتاة مجهولة المصير في إيطاليا بعد رفضها زواجا مدبرا

2021/05/29 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما(أ ف ب) – تبحث الشرطة الإيطالية عن جثة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما يشتبه في أن عائلتها الباكستانية قتلتها بعدما رفضت زواجا مسلما مدبرا.وقال الضابط ستيفانو بوفي من الشرطة الإيطالية السبت إن والدَي الفتاة وعمها واثنين من أبناء عمومها، يخضعون للتحقيق بتهمة القتل.وأضاف للصحافيين “يعتقد أن الجميع شاركوا في الجريمة” […]

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