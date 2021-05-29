2021/05/29 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

الـــدورة النيابيـــة الرابعـةالسنـة التشريعية الثالثةالفصـــل التشريعـــي الثاني

رئـيـس مـجـلـس الـنـوابالـسـيـد مـحـمـد الـحـلـبـوسـييـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١)

السبت ٢٩ / ايـار / ٢٠٢١

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يبدأ الجلسة رقم (1)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يبدأ الجلسة رقم (1)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).