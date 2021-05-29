البرلمان يعقد جلسته الاولى بالفصل التشريعي الثاني

2021/05/29 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته

الأولى بفصله التشريعي الثاني من السنة

التشريعية الثالثة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في

بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"البرلمان عقد جلسته الأولى من الفصل

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