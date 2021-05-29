2021/05/29 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، التشكيلة الأساسية التي ستواجه منتخب النيابي.

وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني اولى مواجهاته في التصفيات، أما نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق في السابع من الشهر المقبل، في المجموعة الثالثة التي تستضيفها البحرين للفترة من 3 – 15 حزيران.

أدناه التشكيلة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة النيبال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة النيبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).