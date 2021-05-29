2021/05/29 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس ستكون في الجلسة المُقبلة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئيس مجلس النواب، وجه باستضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس في الجلسة المُقبلة”.

التالي

منذ 17 دقيقة

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 171 نائباً

منذ ساعتين

مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

منذ ساعتين

الكاظمي: نسعى لتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين اوضاع المواطنين

منذ 3 ساعات

الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة باكستان

منذ 4 ساعات

رئيس الجمهورية: علاقات العراق المتوازنة واستقراره مرتكز لترسيخ الأمن الإقليمي والدولي

منذ 5 ساعات

الصدر يوجه رسالة الى الرئيس السوري

منذ 7 ساعات

وزير الخارجية: الملف الامني في المنطقة كان على طاولة الحوار مع الجانب الباكستاني

منذ 7 ساعات

بلاسخارت: نتطلع لمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية

منذ 8 ساعات

الحلبوسي: لا يمكن عودة النازحين لمناطقهم بدون مصالحة مجتمعية

منذ 8 ساعات

برهم صالح: لا يمكن التسويف في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النفط في الجلسة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النفط في الجلسة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).