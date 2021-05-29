الحلبوسي: الجلسة المقبلة ستشهد استضافة وزير النفط

2021/05/29 | 18:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، استضافة وزير النفط في جلسة المجلس المقبلة.وقال الحلبوسي خلال الجلسة المنعقدة حاليا، انه”سيتم استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس في الجلسة المُقبلة”.وقرر المجلس ايضا، اضافة فقرة تتعلق بتأدية اليمين الدستورية الى جدول اعمال جلسة […]

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