الدور الرجعي للحوار المتمدن (2) - فؤاد النمري

2021/05/29 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري الدور الرجعي للحوار المتمدن (2)منذ البدء أعلن أصحاب ومؤسسو الحوار المتمدن إنما هم يؤسسون لهذا المنبر الإعلامي خدمة لليسار على اعتبار أن اليسار حركة تقدمية تساعد الشعوب في صناعة مستقبلها .عشرون عاماً واضب الحوار المتمدن خلالها على نشر كل مقالات العرب التي تصله، غثها وسمينها سواء بسواء، ولم يفلح الحوار المتمدن في خدمة هويته اليساروية مما جعله ينتقل إلى النشر التلفزيوني ذي الأثر الأقوى ف ......





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