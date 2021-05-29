2021/05/29 | 18:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النفط في جلسة البرلمان المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/29 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النفط في جلسة البرلمان المقبلة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النفط في جلسة البرلمان المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).