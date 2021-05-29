13 حالة كورونا تجبر بيراميدز على تجميد التدريبات

2021/05/29 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي بيراميدز، اليوم السبت، إيقاف تدريبات الفريق بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 13 حالة.

وزادت حدة الإصابات بعد المسحة التي جرت بالأمس وأظهرت وجود 13 مصابا بين أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وهو عدد ضخم للغاية نتيجة الظروف غير المناسبة التي واجهها الفريق في نيجيريا.

ورغم الاحتياطات الاحترازية الضخمة التي تقوم بها الإدارة لمنع انتشار الفيروس، إلا أن الوباء العالمي ضرب الفريق أثناء خوضه مباراة إنييمبا النيجيري في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وبناء على نتيجة المسحة، قررت إدارة النادي بالاتفاق مع الجهاز الفني، إيقاف التدريبات مؤقتا، لحين إجراء مسحة أخرى خلال الساعات المقبلة، خصوصا في ظل تأكيدات الجهاز الطبي، أن عدد المصابين مرشح للزيادة، وقرار إيقاف التدريبات جاء لمنع زيادة انتشار المرض بين أفراد النادي.

وطلب نادي بيراميدز أيضا تأجيل لقاء سموحة يوم 2 يونيو/حزيران المقبل في كأس مصر، بعد تأجيل مباراتي المقاولون والإسماعيلي بالدوري.

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