البرلمان يحدد موعد استضافة وزير النفط

2021/05/29 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس مجلس النواب : استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس في الجلسة المُقبلة.

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