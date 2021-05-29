مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة ضمن جدول اعماله

2021/05/29 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على اضافة فقرة تأدية اليمين الدستوري على جدول اعماله لجلسة اليوم.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة على جدول اعماله تتضمن تأدية اليمين الدستوري".

وافتتح مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية الأولى برئاسة محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب افتتح أعمال جلسة البرلمان الأولى في السنة التشريعية الثالثة خلال الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة عدد من القوانين".

وأضاف البيان ان " الجلسة افتتحت بحضور 171 نائبا".

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