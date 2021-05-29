واشنطن بوست: هجمات الطائرات المسيرة باتت تمثل خطرا مقلقا على قوات التحالف

2021/05/29 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن تزايد قلق الولايات المتحدة من التهديد الذي تمثله هجمات الطائرات المسيرة في العراق.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين عسكريين قولهم ان الطائرات المسيرة تشكل أكبر تهديد لقوات التحالف في العراق، بعد ان لجأت الجماعات المسلحة الى استخدام ذلك النوع من الطائرات لتفادي الأنظمة الدفاعية، مشيرة في هذا السياق الى استهداف حظيرة طائرات للاستخبارات الأميركية في أربيل بطائرة مسيرة في شهر نيسان الماضي، فضلا عن هجوم مماثل على قاعدة عين الأسد في الانبار خلال آيار الجاري.

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