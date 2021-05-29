2021/05/29 | 18:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، يوم السبت، ان العراق لم يسجل الى الآن اية اصابات بالسلالة الهندية من فايروس كورونا.

وقال الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الاتحادية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان البلاد لم تسجل اية اصابات بالسلالة الهندية من فايروس كورونا الى هذه اللحظة.

واضاف، انه لم تسجل اصابات بفايروس كورونا من السلالة الهندية بين المواطنين العائدين من الهند.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 3257 اصابة جديدة بكورونا و5425 حالة شفاء و23 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم البلاد، مبينة ان مجموع الذين تلقوا اللقاح وصل 582537.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الاتحادية: العراق لم يسجل اصابات بالسلالة الهندية من كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الاتحادية: العراق لم يسجل اصابات بالسلالة الهندية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).