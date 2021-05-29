مجلس النواب يعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني

2021/05/29 | 18:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى بفصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.

وقالت النائبة آرزو محمود عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب بدأ عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

واضافت: ان الجلسة عقدت بنصاب متحقق وبحضور 171 نائبا، لافتة الى ان المجلس اضاف فقرة (تأدية اليمين الدستوري) الى فقرات الجلسة.

وكان مجلس النواب قد أجل عقد جلسته لمدة نصف ساعة من موعده المحدد لعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.

وكانت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير قد قالت خلال تصريح سابق لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية اليوم السبت، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

واضافت: ان الجلسة ستشهد مناقشة الإعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين العراق ودولة الكويت.

واوضحت: ان الجلسة ستشهد ايضا التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، والقراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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