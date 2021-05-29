مستشار الكاظمي: الحديث عن تأجيل الانتخابات يدخل في إطار التخمينات والتمنيات

2021/05/29 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم السبت، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل يدخل في إطار التخمينات والتمنيات، فيما حذر من حرمان فئة معينة حق التصويت في الانتخابات.وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أي حديث عن تأجيل الانتخابات يدخل في اطار التخمينات والتمنيات لدى البعض، أو هو نوع معروف من الدعاية الانتخابية الاستباقية"، لافتاً إلى أن "اللجنة العليا لأمن الانتخابات تواصل تحضيراتها". وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات بدورها تسابق الزمن حاليا لإكمال استعداداتها الاساسية، وإكمال جدول عملياتها باتجاه اطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا ليوم الاقتراع"، معلناً "نجاحها بتحديث البطاقة الانتخابية البايومترية لنحو مليون ناخب من مواليد أعوام 2001 و2002 و2003".وطالب مستشار الكاظمي المفوضية بالقيام بكل الاجراءات الاستثنائية العاجلة واللازمة لاستكمال حصول قرابة مليون ونصف مليون ناخب جدد آخرين ضمن المواليد ذاتها على البطاقة الانتخابية الخاصة بهم، مؤكدا أن "جميع أصحاب هذه المواليد مؤهلون دستوريا للمشاركة في الانتخابات المقبلة لكنهم لا يمتلكون الى الآن أي نوع من البطاقات الانتخابية بما فيها القصيرة الأمد، الامر الذي يهدد بحرمانهم".

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