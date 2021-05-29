معلومات جديدة حول قدرة لقاح فايزر على مواجهة المتحور الهندي من الفيروس

2021/05/29 | 19:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – ينتج لقاح فايزر أجسامًا مضادة قادرة على الحماية من المتحور الهندي لفيروس كورونا لكن “بفعالية أقل بقليل” مخبريا، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في معهد باستور.ولدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر، تكون الأجسام المضادة الموجودة في مصل الدم فعالة ضد المتحور البريطاني، ولكنها أقل فعالية بقليل ضد المتحور […]

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