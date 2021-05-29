ابو حسنة يؤدي اليمين الدستوري كنائباً بدلاً عن عدنان الاسدي

2021/05/29 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادى رسول راضي ابو حسنة عاصي ، اليوم السبت، اليمين الدستوري كنائباً بدلاً عن المرحوم عدنان الاسدي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رسول راضي ابو حسنة عاصي يؤدي اليمين الدستوري كنائباً بدلاً عن المرحوم عدنان الاسدي”.

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