لانصاف الفلسطينين.. البرلمان يباشر بقراءة مقترح التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب

2021/05/29 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب، اليوم السبت، المباشرة بقراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ لأجل انصاف الفلسطينين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، “لأجل انصاف الاخوة الفلسطينين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الاعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقية مجلس النواب يباشر الان بقراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧”.

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