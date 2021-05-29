2021/05/29 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم السبت، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل يدخل في إطار التخمينات والتمنيات، فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهنداوي يحذر من حرمان فئة معينة حق التصويت في الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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