2021/05/29 | 19:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: واشنطن قلقة من تزايد الهجمات بطائرات مسيرة ضد مصالحها في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/29 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: واشنطن قلقة من تزايد الهجمات بطائرات مسيرة ضد مصالحها في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: واشنطن قلقة من تزايد الهجمات بطائرات مسيرة ضد مصالحها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).