فيتنام تكتشف نوعاً جديداً من فيروس كورونا

2021/05/29 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج، يوم السبت، ان فيتنام اكتشفت نوعًا جديدًا من فيروس كورونا ، وهو مزيج من السلالات التي تم العثور عليها لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة.

بينّ لونج إن العلماء اكتشفوا هذا النوع الجديد بعدما قاموا بفحص التركيب الجيني للفيروس الذي أصاب بعض المرضى الجدد ، ووجدوا النسخة الجديدة من الفيروس ، وقال إن الاختبارات العلمية المختبرية تشير إلى أنه قد ينتشر بسهولة أكبر من النسخ الأخرى للفيروس.

يقول لونج إن البديل الجديد قد يكون مسؤولاً عن الطفرة الأخيرة في فيتنام ، والتي امتدت إلى 30 من أصل 63 بلدية ومقاطعة في البلاد.

حققت فيتنام في البداية نجاحًا بارزًا في مكافحة الفيروس - في أوائل شهر مايو ، سجلت ما يزيد قليلاً عن 3100 حالة مؤكدة و 35 حالة وفاة منذ بداية الوباء،لكن في الأسابيع القليلة الماضية ، أكدت فيتنام أكثر من 3500 حالة إصابة جديدة و 12 حالة وفاة ، مما رفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 47.

باك جيانغ و باك نينه ، هما مقاطعتان كثيفتان بالقطاعات الصناعية حيث يعمل مئات الآلاف من الأشخاص في الشركات الكبرى بما في ذلك Samsung و Canon وعلى الرغم من اللوائح الصحية الصارمة ، اكتشفت شركة في باك جيانغ أن خُمس عامليها البالغ عددهم 4800 عامل قد ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في مدينة هو تشي مينه ، أكبر مدينة في البلاد ويقطنها 9 ملايين نسمة ، ثبتت إصابة 85 شخصًا على الأقل كجزء من مجموعة في كنيسة بروتستانتية، غنى المصلون وهتفوا وهم جالسون بالقرب من بعضهم البعض دون ارتداء الأقنعة المناسبة أو اتخاذ الاحتياطات الأخرى.

أمرت فيتنام منذ ذلك الحين بفرض حظر على جميع أنحاء البلاد على جميع المناسبات الدينية، في المدن الكبرى ، حظرت السلطات التجمعات الكبيرة والحدائق العامة المغلقة والأعمال غير الضرورية بما في ذلك المطاعم والحانات والنوادي والمنتجعات الصحية.

قامت فيتنام حتى الآن بتطعيم مليون شخص بلقطات AstraZeneca، وفي الأسبوع الماضي ، أبرمت صفقة مع شركة فايزر بقيمة 30 مليون جرعة ، من المقرر تسليمها في الربعين الثالث والرابع من هذا العام.



كما تجري محادثات مع شركة moderna من شأنها أن تمنحها جرعات كافية لتطعيم 80٪ من سكانها البالغ عددهم 96 مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيتنام تكتشف نوعاً جديداً من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيتنام تكتشف نوعاً جديداً من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).