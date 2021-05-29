2021/05/29 | 19:18 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 مايو 2021 | 06:59 مساءً

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مجلس النواب يباشر الان بقراءة تقرير ومناقشة مقترح التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب

مجلس النواب يباشر الان بقراءة تقرير ومناقشة مقترح التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب

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