الصحة العراقية: تسجيل23 وفاة و3257 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/05/29 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث وعشرين حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الوزارة أكدت في البيان الذي تضمن الموقف الوبائي ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس الى ستة عشر الفا وثلاث مئة واربع وثلاثين حالة منذ ظهور الوباء في البلاد، مشيرة الى تسجيل ثلاثة آلاف ومئتين وسبع وخمسين إصابة جديدة ليرتفع مجمل عدد الإصابات الى مليون ومئة وثلاثة وتسعين الفا وست مئة وثماني حالات، في حين لفت البيان الى تعافي خمسة آلاف واربع مئة وخمسة وعشرين من المصابين بالفيروس.

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