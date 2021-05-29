واشنطن تنفي المشاركة باعتقال قيادي بالحشد في العراق

2021/05/29 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت السفارة الأميركية في الكويت، السبت 29 ايار 2021، مشاركة قوات أميركية في اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح.

ووصفت السفارة في بيان، وسائل إعلام روجت لذلك بالكاذبة وانها تنشر أخبارا زائفة.

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