2021/05/29 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سقطت طائرة حربية ولقي قائدها مصرعه أثناء عرض عسكري للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، اليوم السبت، احتفالا بالذكرى السابعة لانطلاق عملية “الكرامة” التي أعلن الجيش عن إطلاقها ضد من يصفهم بالجماعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ليبيا..



سقوط طائرة حربية ومصرع قائدها أثناء استعراض عسكري المركز الخبري الوطني.

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