امسية ادبية في مكتبة مموزين بأربيل

2021/05/29 | 19:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت عصر اليوم السبت في مكتبة مم وزين في مجمع داون تاون بأربيل امسية لتعريف ثلاثة كتب للمؤلف شاخوان صديقٌ.

في الوقت نفسه، طرح الكاتب كوران صباح بعض وجهات النظر والملاحظات عن الكتب الثلاثة ، والكتب هي معرفة الرواية وتعريف الادب وكتاب الرواية من صوت الفرد الى عامة الاصوات.

الكتب الثلاثة من تأليف الكاتب شاخوان صديقٌ، وكان محور الامسية الذي تناول مجموعة طروحات تناولت عن تكنيك الرواية، اي فن أدبي نثري مكتوب بأسلوب سردي، وهي سلسلة من الأحداث التي يتم وصفها على شكل قصة، والرواية جزء من الثقافة البشرية لألف عام مضت، ولا تزال تحتفظ بهذه المكانة إلى وقتنا الحاضر، وذلك على الرغم من بعض التغييرات التي طرأت على طرق عرضها وتكوينها عبر الزمن.

كما وتطرق المؤلف عن كتبه التي كانت لقاءات مع مؤلفين وكتاب للتعرف عن اراءاهم، اذ ان المؤلف كان صحفيا بالاساس وهو من محافظة السليمانية، ابدع في مجال كتبه الثلاثة التي تناولت قضايا الادب والرواية.

وفي ختام الامسية جرت مداخلات من قبل الحاضرين وعدد من زوار المكتبة من المثقفين والاكاديميين، وتمت الاجابة عليها من قبل الكاتب شاخوان صديق وكوران صباح.

PUKmedia / زيد محمود

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