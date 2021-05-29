وزير الدفاع: الكاظمي دائماً ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء

2021/05/29 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، أن سكوت الدولة ليس ضعفاً، مشيراً إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي دائماً ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء.وقال وزير الدفاع جمعة عناد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة دائما ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء والبعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا أن تغليب مصلحة البلد هي الأولى".وأكد أن "هناك جهات تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية ولو افترضنا أن طريقة اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح كانت خاطئة، يجب أن لا تكون طريقة المعالجة بخطأ".

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