اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

2021/05/29 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، السبت، إن فيتنام اكتشفت نوعا جديدا من فيروس كورونا وهو مزيج من السلالتين اللتين تم العثور عليهما لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة.

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