لأجل الفلسطينيين.. مجلس النواب العراقي ينهي مناقشة التعديل الأول لقانون اقامة الاجانب

2021/05/29 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انهى مجلس النواب العراقي، السبت، مناقشة وتقرير التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب.وقال مصدر نيابي، ان”مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧”.واضاف، ان”ذلك يأتي من أجل انصاف الاخوة الفلسطينين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الاعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين […]

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