صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  589المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/29 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 468 الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

468 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 93 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 81 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 24 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 92 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 99حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

121 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

17 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

4 حالات في الكرادة

4حالات في العبيدي

14حالة في منطقة بغداد الجديدة

4 حالات في النهروان

7حالات في الزعفرانية

4 حالات في الضباط

4حالات في منطقة شارع فلسطين

5 حالات في منطقة الاعظمية

16حالات في منطقة البلديات

7 حالات في منطقة الشعب

5 حالات في منطقة الحسينية

4حالات في منطقة الامين

4 حالات في منطقة المشتل

4 حالات في منطقة زيونة

وحالتين في كل من المناطق التالية / الزوية / حي الجهاد / السعدون / ديالى / المثنى / الكاظمية / المعامل / الدورة / المستنصرية . .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 162899 توفي منهم 1711 للاسف فيما اكتسب الشفاء 155626 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5562”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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