2021/05/29 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اُطلقت صافرة المبارة الودية، قبل قليل، والتي تجمع منتخبنا الوطني مع المنتخب النيبالي.وتجري المبارة على ملعب الفيحاء في البصرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق مباراة منتخبنا الوطني مع النيبال المركز الخبري الوطني.

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