واشنطن بوست: امريكا قلقة من تزايد الهجمات بطائرات مسيرة ضد مصالحها في العراق

2021/05/29 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد وتيرة الهجمات بواسطة طائرات مسيرة على المواقع العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في العراق.ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم السبت، […]

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