تصريح من وزير الدفاع بشأن الاحداث الاخيرة التي شهدتها بغداد

2021/05/29 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، أن سكوت الدولة ليس ضعفاً، مشيراً إلى أن هناك جهات تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية.

وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي، إن "القائد العام للقوات المسلحة دائما ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء والبعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا أن تغليب مصلحة البلد هي الأولى".

وأكد أن "هناك جهات تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية ولو افترضنا أن طريقة اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح كانت خاطئة، يجب أن لا تكون طريقة المعالجة بخطأ".

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