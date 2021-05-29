كلوب يحصل على جائزة في

2021/05/29 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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حصل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على جائزة مدرب الشهر والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وقاد كلوب ليفربول إلى الفوز في مبارياته الخمسة الأخيرة، على كل من، ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد وويست بروميتش وبيرنلي وكريستال بالاس، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأنهى ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم (202-2021) في المركز الثالث، برصيد 69 نقطة، ليحجز مقعدا له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين على نادي تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بينما توج مانشستر سيتي بلقب بطل "البريمير ليغ، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة على جاره ووصيفه مانشستر يونايتد.

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