مستشار الكاظمي يعلّق على حديث تأجيل الانتخابات: دعاية استباقية

2021/05/29 | 19:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عدّ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الحديث عن تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يدخل في إطار التخمينات والتمنيات.

وقال الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "أي حديث عن تأجيل الانتخابات يدخل في إطار التخمينات والتمنيات لدى البعض، أو هو نوع معروف من الدعاية الانتخابية الاستباقية"، لافتًا إلى أن "اللجنة العليا لأمن الانتخابات تواصل تحضيراتها".

وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات بدورها تسابق الزمن حاليًا لإكمال استعداداتها الاساسية، وإكمال جدول عملياتها باتجاه اطلاق الحملات الانتخابية تمهيدًا ليوم الاقتراع"، معلنًا "نجاحها بتحديث البطاقة الانتخابية البايومترية لنحو مليون ناخب من مواليد أعوام 2001 و2002 و2003".

وطالب مستشار الكاظمي المفوضية "بالقيام بكل الإجراءات الاستثنائية العاجلة واللازمة لاستكمال حصول قرابة مليون ونصف مليون ناخب جدد آخرين ضمن المواليد ذاتها على البطاقة الانتخابية الخاصة بهم"، مؤكدًا أن "جميع أصحاب هذه المواليد مؤهلون دستوريًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة لكنهم لا يمتلكون إلى الآن أي نوع من البطاقات الانتخابية بما فيها القصيرة الأمد، الأمر الذي يهدد بحرمانهم".

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