العصائب لوزير الدفاع: كن شجاعاً وقل ما قلته بحق الحشد للجيش الأجنبي

2021/05/29 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ردت حركة عصائب أهل الحق، اليوم السبت، على تصريح وزير الدفاع، جمعة عناد، وطالبته بأن يكون شجاعاً ويقول ما قاله بحق الحشد للجيش الأجنبي.وقال القيادي بحركة أهل الحق جواد الطليباوي […]

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