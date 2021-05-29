2021/05/29 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين في الصقلاوية بالانبار.وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي في الصقلاوية بمحافظة الأنبار المركز الخبري الوطني.

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