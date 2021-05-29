الخلية تعلن اعتقال إرهابي في الانبار

2021/05/29 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على إرهابي في منطقة الصقلاوية بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية حول تواجد احد الارهابيين في منطقة الصقلاوية بالانبار، تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتوجه مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة والفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ نحو الهدف والقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها".

وبحسب البيان، فان "المتهم هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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