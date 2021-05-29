خميس الخنجر: من يعرقل إعادة النازحين عليه مراجعة ضميره ألف مرة

2021/05/29 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الأمين العام للمشروع العربي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، السبت، إنه على من يعرقل إعادة النازحين إلى مناطقهم، عليه "مراجعة ضميره ألف مرة"

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأوضح الخنجر في تدوينة تابعها "ناس"، (29 أيار 2021)، أن "من يعرقل عودة النازحين إلى ديارهم لحسابات انتخابية، عليه أن يراجع ضميره ألف مرة، فالناس وصلت إلى مراحل يائسة في وضع إنساني خطير".

وأضاف، "‏مستمرون في برنامجنا من أجل إعادة كل نازح إلى بيته، وبالتعاون مع كل العقلاء والشرفاء في هذا البلد".

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