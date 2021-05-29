الاستخبارات العسكرية تطيح باحد الارهابيين في الصقلاوية

2021/05/29 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت مفارز الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على احد الارهابيين في منطقة الصقلاوية بمحافظة الانبار.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، انه” وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية حول تواجد احد الارهابيين في منطقة الصقلاوية بالانبار.تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وتوجه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة […]

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