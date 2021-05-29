بالفيديو.. رئيس مجلس النواب: إحداث تغيير بالمواقع يعطي نوعاً من التجديد في العمل السياسي

2021/05/29 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في حوار مع السياق ان إحداث تغيير بالمواقع يعطي نوعاً من التجديد في العمل السياسي.

وادناه نص الحوار:-

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