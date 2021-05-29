2021/05/29 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، توقيت إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعيين، موضحا انها ستشمل فئتين فقط.وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “الاستمارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد إطلاق استمارة التعيين الإلكترونية المركز الخبري الوطني.

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