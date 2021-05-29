2021/05/29 | 20:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (صور) جامع في خورمال.. عمره أكثر من 1400 عام واليونسكو توقف ترميمه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/29 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((صور) جامع في خورمال.. عمره أكثر من 1400 عام واليونسكو توقف ترميمه ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((صور) جامع في خورمال.. عمره أكثر من 1400 عام واليونسكو توقف ترميمه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).