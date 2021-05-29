مجلس الخدمة يحدد موعد إطلاق استمارة التعيين: ستشمل فئتين فقط

2021/05/29 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، توقيت إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعيين، فيما أكد أنها ستشمل فئتين فقط.

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين كفيلة بإنهاء المحاصصة والفساد بالتعيين وستطلق حال توفر الدرجات الوظيفية بعد مصادقة وزارة المالية على ملاكات المؤسسات الحكومية".

وأضاف، أن "التعيينات ستكون فقط للخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا، فقط لهاتين الفئتين وحسب النسبة المنصوص عليها في قانونيهما من درجات حركة الملاك".

وحذر التميمي من صفحات وهمية تنتحل اسمه أو صفة مجلس الخدمة الاتحادي وتنشر اخباراً مزيفة داعياً المواطنين إلى اعتماد الصفحات الرسمية للمجلس والقنوات الرسمية لمتابعة آخر الأخبار المتعلقة بعمل مجلس الخدمة الاتحادي.

وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، 3 فئات مشمولة بالتوظيف ضمن قانون موازنة 2021، فيما أوضح آلية تثبيت أصحاب العقود.

وقال التميمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفئات المشمولة بالتوظيف وفق قانون موازنة 2021 هم المشمولون بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وحملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل في الكليات والأقسام".

وأشار إلى أن "أصحاب الشهادات العليا ورد توظيفهم في المادة 12 ثانياً التي أوجبت توظيفهم وفق النسبة القانونية في المؤسسات الحكومية"، مؤكداً أن "المجلس ينتظر مصادقة وزارة المالية على الملاكات لتزويده بأعداد الدرجات وتخصيصها المالي وانواعها لكي يتم اطلاق استمارة التوظيف".

وتابع أن "المجلس فاتح وزارة التعليم العالي لغرض تزويده بالبيانات الخاصة بأصحاب الشهادات العليا والخريجين الاوائل، على أمل أن يتم تزويده خلال الأيام المقبلة".

وبشأن اصحاب العقود، أوضح التميمي أن "قانون موازنة 2021 عالج موضوع المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية، حيث إن كلَّ من مضت على خدمته 5 سنوات، يثبت على الملاك مع حركة الملاك الموجودة في الدائرة التي يعمل فيها أو حسب الوفرة المالية الموجودة"، مؤكداً أن "تعليمات صدرت من قبل وزارة المالية وعبر الموازنة لغرض تثبيتهم".

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