القبض على ارهابي في الصقلاوية بمحافظة الانبار

2021/05/29 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على إرهابي في منطقة الصقلاوية بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية حول تواجد احد الارهابيين في منطقة الصقلاوية بالانبار، تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتوجه مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة والفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ نحو الهدف والقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها".

وبحسب البيان، فان "المتهم هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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